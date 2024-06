Fotonaponski paneli na krovovima - kako smanjiti mogućnost izbijanja požara

Da bi se procijenilo stanje opasnosti od požara potrebno je u skladu sa Smjernicama za izradu analize provesti sljedeće:

Analizu i ocjenu stanja vatrogasnih pristupa do zgrade te udaljenost i opremljenost najbliže vatrogasne postrojbe da bi se ocijenila mogućnost spašavanja i gašenja požara. Analizu i ocjenu otpornosti konstrukcije na djelovanje požara. Analizu broja i značajke korisnika zgrade (mobilnost) te značajke evakuacijskih putova iz zgrade. Analizu i ocjenu tehničkih sustava koji su bitni u pogledu zaštite od požara. Analizu požarnog opterećenja i požarno odjeljivanje unutar zgrade, gorivost (reakcija na požar) građevinskih materijala te sprječavanje širenja požara na i sa susjednih zgrada.

Također, projektanti bi trebali razmotriti i sve mjere kojima se povećava sigurnost ljudi u slučaju požara, na primjer ugradnjom negorivih građevinskih materijala gdje god je to moguće, dojavljivača požara i prskalica. Isto tako, važan korak ka sigurnosti je odabrati instalatere s iskustvom i certifikatom koji to iskustvo potvrđuje, ugrađivati kvalitetne sustave i redovito ih održavati te Izbjegavati postavljanje u režiji „sam svoj majstor“.

Ako do požara dođe i budu pozvani vatrogasci, oni bi svakako trebali biti obaviješteni o postojanju solarnih panela, jer je njihov sustav za vrijeme gašenja požara pod naponom što je potencijalna opasnost za same vatrogasce kada ga gase vodom. Također, oni bi tada trebali imati posebnu opremu.

Porast sunčanih elektrana na europskim krovovima

Direktiva Europske unije kojom se treba ubrzati energetska učinkovitost zahtijeva od država članica da solarne panele učine obveznim za sve nove i postojeće javne i poslovne zgrade od 2027. odnosno 2028. a sve nove stambene zgrade od kraja 2030. godine. Uz to, traži se od država članica da ih učini isplativim za manje od 10 godina. To će rezultirati velikom transformacijom europskog fonda zgrada i značajnim porastom broja sunčanih elektrana na krovovima. Očekuje se da će do 2030. na krovovima zgrada biti proizvedeno 60 GW energije iz sunca što je ekvivalent energiji koju proizvede 400 nuklearki.

Iako, na prvu, fotonaponski paneli na krovovima zgrada i požari nemaju nikakvih poveznica, Građevinski fakultet u Zagrebu pokazao je da to i nije baš tako te da se na vrijeme trebamo upoznati s rizicima. Tako nam najnovija istraživanja Sveučilišta u Edinburghu i Tehničkog sveučilišta u Danskoj pokazuju da postavljanje PV panela na krovove značajno mijenja dinamiku širenja požara na krovu koji bi se inače smatrao sigurnim da paneli nisu prisutni. Zbog fotonaponskih panela na krovovima, požar se širi čak i 10 puta brže te se razvijaju puno veće temperature u prostoru između krova i panela.

Fotonaponi se inače mogu ugraditi na i u zgrade, pa se samim time razlikuju oni koji su dio fasade ili imaju ulogu crijepa od onih koji se stavljaju na krovove zgrada, što ju Hrvatskoj sada češća praksa.

Jedan od problema je taj što ako se solari koriste na zgradama, oni se ne smatraju građevinskim proizvodom i prema tomu ne podliježu regulativi za građevinske proizvode. A ne postoji harmonizirani europski test koji pokazuje kako se PV modul ponaša na zgradi u požaru.

A kako bi sve moglo doći do požara?

Mogućih uzroka je nekoliko, a ako razumijemo uzroke, onda je moguće i stati na kraj problemima. Požari mogu nastati, primjerice, zbog mehaničkih oštećenja panela, lošeg ili nestručnog postavljanja, zbog preopterećenosti mreže ili kratkog spoja, ali se, također, mogu proširiti na panele s ostalog dijela zgrade ili baterije za čuvanje energije.

Treba znati i da proces standardizacije jedne testne metode za požare može trajati čak do osam godina, pa je Europska komisija iz tog razloga pokrenula platformu Fire Information Exchange Platform (FIEP) za razmjenu informacija i dobre prakse između država članica vezano uz zaštitu od požara, a sve da bi stručnjaci bili bolje upoznati s rizicima i da bi europsko tržište bilo spremnije za ovu zelenu tranziciju.

Podaci o izbijanju požara na solarnim panelima srećom nisu toliko česti. Neki podaci iz stručne literature govore o jednom požaru na 10.000 instaliranih panela. No kako se broj panela bude povećavao, tako će se zasigurno povećavati i broj požara. Kao što smo već spomenuli, odabira certificiranih radnika za ugradnju, kvalitetna oprema kao i njezino redovito servisiranje i pregledavanje, mogu znatno umanjiti učestalost izbijanja požara, pa to svakako treba imati na umu.

PREUZMITE PREDAVANJA

EU FIRE SAFETY DAY 2023

Tekst je napisan na temelju predavanja Nevene Štrbić, voditeljice Službe za informacijski sustav i regulativu iz Sektora za energetsku učinkovitost u zgradarstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) i prof. Ivane Banjad Pečur, PhD s Građevinskog fakulteta u Zagrebu na konferenciji EU SAFETY DAY 2023.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

ZGRADOnačelnik.hr od siječnja 2022. provodi projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kojim se želi pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i obiteljskih kuća te primjene obnovljivih izvora energije. O toj gorućoj temi gotovo svakodnevno objavljujemo tekstove, organiziramo radne skupine i konferencije te sudjelujemo na raznim edukacijama i radionicama. Malim koracima grabimo naprijed, polako ali sigurno, ka energetski održivijim zgradama. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

POD POKROVITELJSTVOM

PARTNERI PROJEKTA

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.





MEDIJI