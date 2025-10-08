REGISTRACIJA ZGRADE - Kako napraviti shematski prikaz zgrade

Shematski prikaz zgrade ključan je dokument za registraciju zgrade u Registar zajednica suvlasnika. Važno je napomkenuti da shematski prikaz ne mora biti profesionalni nacrt arhitekta ili geodeta, može ga napraviti suvlasnik ili predstavnik, a značajno će ubrzati proces registracije zgrade i dobivanje OIB-a.

Shematski prikaz je pojednostavljeni, grafički prikaz rasporeda posebnih dijelova zgrade na svakoj etaži (u proizvoljnom mjerilu) koji se prilaže zahtjevu za upis Zajednice suvlasnika. Njegova je svrha uspostaviti jasnu vezu između grafičkog prikaza i podataka o posebnim dijelovima (brojevi, vlasnici, površine, namjena, obveznik plaćanja pričuve).

O shematskim prikazima govorilo se na tradicionalnom druženju suvlasnika, predstavnika suvlasnika i upravitelja na Ambienti.

Shematski prikaz izrađuje upravitelj zgrade, no da bi se postupak ubrzao, to mogu napraviti i suvlasnici te poslati upravitelju. No, ključno je da taj shematski prikaz bude napravljen kako treba jer inače to nema smisla.

U ovome tekstu pronaći ćete primjere shematskih prikaza.

ISKUSTVO PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA - Kako (ni)sam uspio upisati svoju zgradu u Registar zajednica suvlasnika



Pravna osnova

Izrađivanje i sadržaj shematskog prikaza definira Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra zajednica suvlasnika. Shematski prikaz je obvezan prilog zahtjevu za upis Zajednice suvlasnika te se pohranjuje u Registar.

Obvezni podaci koji se moraju vidjeti u prikazu: za svaku etažu — redni brojevi posebnih dijelova, način uporabe, površina, podatak o vlasniku posebnog dijela i o obvezniku plaćanja pričuve; te podaci o upravitelju i adresi zgrade.

Napomena: u regulativi se dopušta proizvoljno mjerilo (nije potrebna arhitektonska preciznost), ali mora omogućiti jasnu vezu između grafike i upisanih podataka.

Prikaz treba sadržavati plan svake etaže (može biti pojednostavljen), s jasno označenim posebnim dijelovima koje imaju redne brojeve. Uz svaki redni broj treba biti moguće povezati taj redni broj s unosom u zahtjevu (opis, površina, vlasnik, obveznik pričuve). Na prikazu moraju biti naznačene razine/etaže (prizemlje, kat, suteren, potkrovlje i sl.).

Pravilo numeriranja

Redni broj 1 je posebni dio koji se nalazi na najnižoj etaži zgrade i koji je prvi lijevo od stepenica, a daljnje numeriranje ide u smjeru kazaljke na satu na toj etaži.

Nadalje, isti sustav se primjenjuje i na ostale etaže: svaki posebni dio nosi jedinstveni redni broj na referentnoj funkcionalnoj cjelini. Na jednoj funkcionalnoj cjelini ne smiju postojati dva ista redna broja.

Mjerilo je proizvoljno — cilj nije geodetska preciznost već jasna identifikacija posebnih dijelova i njihove veze s registrom podataka. Ako postoji etažni elaborat, shematski prikaz može ga zamijeniti; ili se može koristiti kao sažetak. No, u ovome slučaju također treba biti pažljiv.



Upravitelj zgrade je dužan izraditi shematski prikaz za potrebe unosa i kontrole unosa u Registar. Zahtjev za upis Zajednice suvlasnika podnosi upravitelj elektronički preko ZIS/OSS (uz obvezne priloge: međuvlasnički ugovor, shematski prikaz, podaci o posebnim dijelovima i sl.). Nadležni katastarski ured provodi upis u Registar po zahtjevu upravitelja; upis može obaviti službena osoba DGU-a.



Preporuka predstavnicima suvlasnika

Zamolite upravitelja da vam dostavi kopiju nacrta shematskog prikaza.

Provjerite:

jesu li svi posebni dijelovi (stanovi, poslovni prostori, pomoćne prostorije) prikazani i numerirani;

jesu li etaže pravilno označene (prizemlje, suteren, potkrovlje...);

odgovaraju li redni brojevi dogovorenom redoslijedu (najniža etaža + prvi lijevo od stepenica + u smjeru kazaljke na satu);

jesu li za svaki posebni dio uneseni podaci koji se moraju poklapati s dokumentacijom: površina, namjena, vlasnik i OIB (ako je moguće), te tko plaća pričuvu.

PRIMJERI SHEMATSKIH PRIKAZA

Na radionici koju je Državna geodetska uprava organizirala za upravitelje, održana je prezentacija u kojoj su prikazani primjeri shematskih prikaza. Slijedi primjer potpune skice, koja je napravljena bez korištenja etažnog elaborata.

Izvor: DGU

Da bude jasnije, slijedi svaka skica posebno.

SKICA 1

Izvor: prezentacija na radionici DGU-a

SKICA 2

Izvor: prezentacija na radionici DGU-a

Razlika između ove dvije skice jest način označavanja posebnih dijelova (stanova). U prvoj skici su potrebni podaci navedenu unutar prikaza, a u drugoj u tablici nakon skice.

NAPOMINJEMO

shematski prikaz mora se raditi SA SVAKU RAZINU (kat) i MORA imati sve podatke kao što je naznačeno na slikama iznad.

Isto tako, ako želite saznati više, DGU na svojim internetskim stranicama redovito objavljuje pitanja i odgovre na ovu temu.

ETAŽNI ELABORAT I SKICA

Malo je drugačija situacija kada se koristi etažni elaborat. Naime, nije dovoljno samo "uploadati" elaborat ili nacrte unutar elaborata, jer to se neće prihvatiti.

Izvor: prezentacija na radionici DGU-a

Zato je nužno doraditi nacrte iz elaborata, ako se elaborat uopće i koristi.

Ako smatrate da možete nacrtati ovakve shematske prikaze, dapače. Vjerujemo da ćete na ovaj način ubrzati postupak registracije, a i svojoj zgradi uštedjeti pokoji euro.

Sretno!

Pratite nas i na našem WhatsApp kanalu. Brže, jednostavnije, uvijek pri ruci.

Ako ne znate kako riješiti problem u zgradi, potrebna vam je pomoć ili pak samo želite motivirati i educirati susjede, proučite naše savjetodavne i druge usluge te nam se slobodno javite mailom za daljnje dogovore.



TREBAM SAVJET